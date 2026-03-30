ua en ru
Пн, 30 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Російська ППО відмовила: в окупованому Алчевську палає металургійний комбінат

03:05 30.03.2026 Пн
2 хв
На кадрах від очевидців помітно сильну пожежу, а небо Алчевська затягнуло червоною загравою            
aimg Маловічко Юлія
Російська ППО відмовила: в окупованому Алчевську палає металургійний комбінат Фото: МНС Росії, яка працює і на окупованих територіях (росЗМІ)

На Луганщині в окупованому Алчевську невідомі дрони атакували металургійний комбінат, також повідомляється про удар по підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали в Telegram.

Читайте також: "АТЕШ" вивели з ладу залізничний вузол під Луганськом: армія РФ на двох напрямках без постачання

"Горить Алчевський металургійний комбінат в Луганській області", - написали в пабліках під фото сильної пожежі.

Перед цим були повідомлення про прильоти безпілотників по підстанції. Також є відео від очевидців, які з бурхливою реакцією коментують побачене.

В Telegram-каналах також пишуть про те, що в Алчевську російська ППО не справилась з нальотом БпЛА, які навіть ніхто не намагається збивати.

"Місцеві пишуть, що навіть не пробують збивати. Дрони падають нон-стоп", - йдеться у одному із пабліків.

Що відомо про комбінат

Алчевський металургійний комбінат зараз працює, але його функція суттєво змінилась. Після окупації міста РФ у 2014 році комбінат перейшов від цивільної металургії до військового виробництва.

Наразі на металургійному комбінаті виготовляють броньовану сталь для військової техніки, корпуси до артилерійських снарядів; займаються переробкою металу для армії РФ та здійснюють всі інші дії, працюючи на воєнно-промисловий комплекс Росії.

Зазначимо, що кілька місяців тому Алчевський металургійний комбінат вже був уражений українськими Силами безпілотних систем. Це сталось 6 грудня 2025 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Нетаньягу наказав розширити "буферну зону" на півдні Лівану
Нетаньягу наказав розширити "буферну зону" на півдні Лівану
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни