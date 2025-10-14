UA

Сили безпілотних систем уразили понад 50 одиниць бронетехніки росіян (відео)

Фото: Сили безпілотних систем уразили понад 50 одиниць бронетехніки росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Оператори угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ протягом жовтня уразили значну кількість бронетехніки росіян на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем.

"На Донецькому напрямку противник продовжує активні спроби зайняти наші позиції, однак оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" зривають наступальні дії та системно знижують його бойові спроможності", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, протягом жовтня силами підрозділу було уражено 12 танків, 46 бойових машин та 642 одиниці особового складу противника.

Зазначається, що завдяки скоординованим діям прикордонного підрозділу "Фенікс" бронетехніка противника була уражена, що суттєво позбавило його мобільного прикриття та вогневої підтримки.

"Відсутність бронетехніки призвела до критичного зниження наступального потенціалу ворога та унеможливила подальше просування на визначеному напрямку", - додали у СБС.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, на початку минулого року в Україні заговорили про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

Спочатку СБС очолив Вадим Сухаревський. А цього року Сили безпілотних систем очолив Роберт "Мадяр" Бровді.

Після його призначення п'ять підрозділів "Лінії дронів" та сім підрозділів СБС об'єднано в Угруповання Сил безпілотних систем.

Нещодавно "Мадяр" розповів, що Силах безпілотних систем з'явилися нові бригади, а також 1-й окремий Центр. Також у жовтні почнеться рекрутинг до угрупування.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що безпілотні системи є важливим аргументом для стримування та знищення противника. Саме тому збільшується кількість відповідних підрозділів.

