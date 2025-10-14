Силы беспилотных систем поразили более 50 единиц бронетехники россиян (видео)

"На Донецком направлении противник продолжает активные попытки занять наши позиции, однако операторы пограничного подразделения "Феникс" срывают наступательные действия и системно снижают его боевые возможности", - говорится в сообщении.

В частности, в течение октября силами подразделения было поражено 12 танков, 46 боевых машин и 642 единицы личного состава противника.

Отмечается, что благодаря скоординированным действиям пограничного подразделения "Феникс" бронетехника противника была поражена, что существенно лишило его мобильного прикрытия и огневой поддержки.

"Отсутствие бронетехники привело к критическому снижению наступательного потенциала врага и сделало невозможным дальнейшее продвижение на определенном направлении", - добавили в СБС.