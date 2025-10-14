RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Силы беспилотных систем поразили более 50 единиц бронетехники россиян (видео)

Фото: Силы беспилотных систем поразили более 50 единиц бронетехники россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Операторы группировки Сил беспилотных систем ВСУ в течение октября поразили значительное количество бронетехники россиян на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

"На Донецком направлении противник продолжает активные попытки занять наши позиции, однако операторы пограничного подразделения "Феникс" срывают наступательные действия и системно снижают его боевые возможности", - говорится в сообщении.

В частности, в течение октября силами подразделения было поражено 12 танков, 46 боевых машин и 642 единицы личного состава противника.

Отмечается, что благодаря скоординированным действиям пограничного подразделения "Феникс" бронетехника противника была поражена, что существенно лишило его мобильного прикрытия и огневой поддержки.

"Отсутствие бронетехники привело к критическому снижению наступательного потенциала врага и сделало невозможным дальнейшее продвижение на определенном направлении", - добавили в СБС.

 

Силы беспилотных систем

Напомним, в начале прошлого года в Украине заговорили о создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.

Сначала СБС возглавил Вадим Сухаревский. А в этом году Силы беспилотных систем возглавил Роберт "Мадьяр" Бровди.

После его назначения пять подразделений "Линии дронов" и семь подразделений СБС объединены в Группировку Сил беспилотных систем.

Недавно "Мадьяр" рассказал, что в Силах беспилотных систем появились новые бригады, а также 1-й отдельный Центр. Также в октябре начнется рекрутинг в группировку.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что беспилотные системы являются важным аргументом для сдерживания и уничтожения противника. Именно поэтому увеличивается количество соответствующих подразделений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьСилы беспилотных системВойна в Украине