"Мадяр" повідомив про появу нових бригад і Центру в Силах безпілотних систем
У Силах безпілотних систем ЗСУ (СБС) з'явилися нові бригади, а також 1-й окремий Центр. Також у жовтні почнеться рекрутинг до угрупування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
За його словами, 14 окремий полк СБС трансформувався у 1 окремий Центр СБС. Він наголосив, що саме цей підрозділ відповідає за "діпстрайки" по території країни-агресорки.
Крім того, 20 окремий полк "К-2" та 412 окремий полк "Nemesis" трансформовані в 20 та 412 окремі бригади СБС. 413 окремий батальйон СБС "Рейд" розширено до 413 окремого полку.
"Мадяр" також анонсував рекрутинг до СБС. Наповнення буде здійснюватися виключно особами за власним бажанням, в тому числі тими, хто самовільно залишив частину.
"Нас 2%. Чи буде нас більше? Треба 5% від загальної чисельності Сил Оборони України. Ось і перевіримо, набір почнеться 17-18 жовтня. Деталі згодом", - заявив Командувач СБС ЗСУ.
Сили безпілотних систем ЗСУ
Сили безпілотних систем створені за указом президента України від 6 лютого 2024 року. 25 червня 2024 року СБС стали окремим родом військ у складі ЗСУ.
Роберт "Мадяр" Бровді призначений командувачем СБС указом Володимира Зеленського від 3 червня 2025 року. 11 червня п'ять підрозділів "Лінії дронів" та сім підрозділів СБС об'єднано в Угруповання Сил безпілотних систем.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за 100 діб перебування на посаді командувача СБС "Мадяра" підрозділи Угруповання СБС знищили у вісім разів більше цілей, ніж у попередній період, і в понад чотири рази більше особового складу ворога.