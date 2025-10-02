"Мадяр" повідомив про появу нових бригад і Центру в Силах безпілотних систем

У Силах безпілотних систем ЗСУ (СБС) з'явилися нові бригади, а також 1-й окремий Центр. Також у жовтні почнеться рекрутинг до угрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram .

За його словами, 14 окремий полк СБС трансформувався у 1 окремий Центр СБС. Він наголосив, що саме цей підрозділ відповідає за "діпстрайки" по території країни-агресорки.

Крім того, 20 окремий полк "К-2" та 412 окремий полк "Nemesis" трансформовані в 20 та 412 окремі бригади СБС. 413 окремий батальйон СБС "Рейд" розширено до 413 окремого полку.

"Мадяр" також анонсував рекрутинг до СБС. Наповнення буде здійснюватися виключно особами за власним бажанням, в тому числі тими, хто самовільно залишив частину.

"Нас 2%. Чи буде нас більше? Треба 5% від загальної чисельності Сил Оборони України. Ось і перевіримо, набір почнеться 17-18 жовтня. Деталі згодом", - заявив Командувач СБС ЗСУ.