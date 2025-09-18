Сили безпілотних систем спалили техніки ворога на 80 млн доларів: що саме знищили

Сили безпілотних систем у серпні спалили три установки ППО противника вартістю 80-90 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗСУ.
Операторів 412-го полку Nemesis у серпні знищили два ЗРК "Тор-M2", пускову установку ЗРК "Бук-M3" і радіолокаційну систему від ЗРК "Бук-M2".
"Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль", - ідеться у дописі Сил безпілотних систем.
Там зазначили, що не розголошують інноваційні рішення, тому поки не публікують відео самих уражень. Але пообіцяли показати його згодом. Поки що опублікували фото.
"412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани", - зазначають у повідомленні.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2025 року Сили оборони України знищили понад 305 тисяч російських солдатів і майже 30 тисяч одиниць ворожої техніки.
Усього ж з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну орієнтовні втрати російської армії склали 1 097 450 осіб особового складу.
Серед техніки противник позбувся 11 189 танків, 23 277 бойових бронемашин і 32 846 артилерійських систем. Втрати в авіації включають 422 літаки та 341 вертоліт.