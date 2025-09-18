RU

Силы беспилотных систем сожгли техники врага на 80 млн долларов: что именно уничтожили

Иллюстративное фото: Силы беспилотных систем уничтожили установки ПВО армии РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Силы беспилотных систем в августе сожгли три установки ПВО противника стоимостью 80-90 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.

Операторы 412-го полка Nemesis в августе уничтожили два ЗРК "Тор-M2", пусковую установку ЗРК "Бук-M3" и радиолокационную систему от ЗРК "Бук-M2".

"Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно - наше возмездие настигает свою цель", - говорится в заметке Сил беспилотных систем.

Там отметили, что не разглашают инновационные решения, поэтому пока не публикуют видео самих поражений. Но пообещали показать его позже. Пока что опубликовали фото.



"412-й полк Nemesis продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценную технику и разрушая наступательные планы", - отмечают в сообщении.

 

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили более 305 тысяч российских солдат и почти 30 тысяч единиц вражеской техники.

Всего же с начала полномасштабного вторжения России в Украину ориентировочные потери российской армии составили 1 097 450 человек личного состава.

Среди техники противник лишился 11 189 танков, 23 277 боевых бронемашин и 32 846 артиллерийских систем. Потери в авиации включают 422 самолета и 341 вертолет.

