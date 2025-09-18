Сили безпілотних систем спалили техніки ворога на 80 млн доларів: що саме знищили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗСУ.

Операторів 412-го полку Nemesis у серпні знищили два ЗРК "Тор-M2", пускову установку ЗРК "Бук-M3" і радіолокаційну систему від ЗРК "Бук-M2".



"Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль", - ідеться у дописі Сил безпілотних систем.

Там зазначили, що не розголошують інноваційні рішення, тому поки не публікують відео самих уражень. Але пообіцяли показати його згодом. Поки що опублікували фото.





"412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани", - зазначають у повідомленні.

