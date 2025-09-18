ua en ru
Сили безпілотних систем спалили техніки ворога на 80 млн доларів: що саме знищили

Україна , Четвер 18 вересня 2025 04:36
Сили безпілотних систем спалили техніки ворога на 80 млн доларів: що саме знищили Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем знищили установки ППО армії РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сили безпілотних систем у серпні спалили три установки ППО противника вартістю 80-90 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил безпілотних систем ЗСУ.

Операторів 412-го полку Nemesis у серпні знищили два ЗРК "Тор-M2", пускову установку ЗРК "Бук-M3" і радіолокаційну систему від ЗРК "Бук-M2".

"Противник змінює тактику, намагається нас зупинити, сховатися, але марно – наша відплата наздоганяє свою ціль", - ідеться у дописі Сил безпілотних систем.

Там зазначили, що не розголошують інноваційні рішення, тому поки не публікують відео самих уражень. Але пообіцяли показати його згодом. Поки що опублікували фото.



"412-й полк Nemesis продовжує завдавати багатомільйонних збитків ворогу, полюючи на його найціннішу техніку та руйнуючи наступальні плани", - зазначають у повідомленні.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що від початку 2025 року Сили оборони України знищили понад 305 тисяч російських солдатів і майже 30 тисяч одиниць ворожої техніки.

Усього ж з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну орієнтовні втрати російської армії склали 1 097 450 осіб особового складу.

Серед техніки противник позбувся 11 189 танків, 23 277 бойових бронемашин і 32 846 артилерійських систем. Втрати в авіації включають 422 літаки та 341 вертоліт.

