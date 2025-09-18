Силы беспилотных систем сожгли техники врага на 80 млн долларов: что именно уничтожили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем ВСУ.

Операторы 412-го полка Nemesis в августе уничтожили два ЗРК "Тор-M2", пусковую установку ЗРК "Бук-M3" и радиолокационную систему от ЗРК "Бук-M2".



"Противник меняет тактику, пытается нас остановить, спрятаться, но тщетно - наше возмездие настигает свою цель", - говорится в заметке Сил беспилотных систем.

Там отметили, что не разглашают инновационные решения, поэтому пока не публикуют видео самих поражений. Но пообещали показать его позже. Пока что опубликовали фото.





"412-й полк Nemesis продолжает наносить многомиллионные убытки врагу, охотясь на его ценную технику и разрушая наступательные планы", - отмечают в сообщении.