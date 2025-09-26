У Силах ТрО вперше з’явився AI-агент: тепер рекрутинг для армії працює 24/7

У Силах територіальної оборони ЗСУ вперше почали використовувати штучний інтелект для допомоги у військовому рекрутингу. На базі 4 центру рекрутингу триває тестування інноваційної платформи з AI-агентом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Сил ТрО.
Новий цифровий помічник на основі великої мовної моделі:
Для уособлення AI-агента створено образ молодої дівчини Лесі з позивним Foxy 4U. Вона консультує кандидатів на сайті "Територія рекрутингу" 24/7, допомагає обрати посаду та відповідає на запитання у месенджерах.
Попри нововведення, ключові етапи – співбесіди, психологічне тестування, робота з документами, супровід на ВЛК та до навчальних центрів – як і раніше, виконують рекрутери Сил ТрО.
Зазначимо, 4 центр рекрутингу займається набором добровольців до бригад та батальйонів територіальної оборони. Офіси працюють у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Кривому Розі та Івано-Франківську. Станом на 1 вересня 2025 року відкрито вакансії за 146 військовими спеціальностями.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає кількість чоловіків призовного віку, які уникають мобілізації. За даними влади, таких близько 1,5 млн. Причинами називають втому від війни, страх та особисті обставини. Експерти вважають, що для підтримки боєздатності армії потрібно ще 300 тис. військових.
Також ми писали, що в Україні військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації за різних обставин - від стану здоров’я та сімейних причин до навчання чи роботи в критично важливих установах. Водночас Міноборони нагадує, що таку відстрочку можуть скасувати, наприклад, у разі звільнення з роботи, ліквідації підприємства чи втрати статусу критично важливого.