У Силах ТрО вперше з’явився AI-агент: тепер рекрутинг для армії працює 24/7

Як працює AI-агент

Новий цифровий помічник на основі великої мовної моделі:

обробляє заявки та резюме кандидатів;

вносить інформацію у CRM-систему центру рекрутингу;

бере на себе рутинні завдання та перевірки документів;

проводить аналітику результатів відбору.

Для уособлення AI-агента створено образ молодої дівчини Лесі з позивним Foxy 4U. Вона консультує кандидатів на сайті "Територія рекрутингу" 24/7, допомагає обрати посаду та відповідає на запитання у месенджерах.

Що залишилось за рекрутерами

Попри нововведення, ключові етапи – співбесіди, психологічне тестування, робота з документами, супровід на ВЛК та до навчальних центрів – як і раніше, виконують рекрутери Сил ТрО.

Зазначимо, 4 центр рекрутингу займається набором добровольців до бригад та батальйонів територіальної оборони. Офіси працюють у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Кривому Розі та Івано-Франківську. Станом на 1 вересня 2025 року відкрито вакансії за 146 військовими спеціальностями.