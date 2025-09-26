В Силах ТрО впервые появился AI-агент: теперь рекрутинг для армии работает 24/7

В Силах территориальной обороны ВСУ впервые начали использовать искусственный интеллект для помощи в военном рекрутинге. На базе 4 центра рекрутинга продолжается тестирование инновационной платформы с AI-агентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил ТрО.
Новый цифровой помощник на основе обширной языковой модели:
Для олицетворения AI-агента создан образ молодой девушки Леси с позывным Foxy 4U. Она консультирует кандидатов на сайте "Территория рекрутинга" 24/7, помогает выбрать должность и отвечает на вопросы в мессенджерах.
Несмотря на нововведения, ключевые этапы - собеседования, психологическое тестирование, работа с документами, сопровождение на ВВК и в учебные центры - по-прежнему выполняют рекрутеры Сил ТрО.
Отметим, 4 центр рекрутинга занимается набором добровольцев в бригады и батальоны территориальной обороны. Офисы работают в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Кривом Роге и Ивано-Франковске. По состоянию на 1 сентября 2025 года открыты вакансии по 146 военным специальностям.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет количество мужчин призывного возраста, которые избегают мобилизации. По данным властей, таких около 1,5 млн. Причинами называют усталость от войны, страх и личные обстоятельства. Эксперты считают, что для поддержания боеспособности армии нужно еще 300 тыс. военных.
Также мы писали, что в Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации при различных обстоятельствах - от состояния здоровья и семейных причин до обучения или работы в критически важных учреждениях. В то же время Минобороны напоминает, что такую отсрочку могут отменить, например, в случае увольнения с работы, ликвидации предприятия или потери статуса критически важного.