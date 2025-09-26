В Силах ТрО впервые появился AI-агент: теперь рекрутинг для армии работает 24/7

Как работает AI-агент

Новый цифровой помощник на основе обширной языковой модели:

обрабатывает заявки и резюме кандидатов;

вносит информацию в CRM-систему центра рекрутинга;

берет на себя рутинные задачи и проверки документов;

проводит аналитику результатов отбора.

Для олицетворения AI-агента создан образ молодой девушки Леси с позывным Foxy 4U. Она консультирует кандидатов на сайте "Территория рекрутинга" 24/7, помогает выбрать должность и отвечает на вопросы в мессенджерах.

Что осталось за рекрутерами

Несмотря на нововведения, ключевые этапы - собеседования, психологическое тестирование, работа с документами, сопровождение на ВВК и в учебные центры - по-прежнему выполняют рекрутеры Сил ТрО.

Отметим, 4 центр рекрутинга занимается набором добровольцев в бригады и батальоны территориальной обороны. Офисы работают в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Кривом Роге и Ивано-Франковске. По состоянию на 1 сентября 2025 года открыты вакансии по 146 военным специальностям.