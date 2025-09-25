Скільки чоловіків в Україні уникають призову в армію

В Україні зростає кількість чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації. Причини найрізноманітніші, але здебільшого вони пов'язані з втомою від війни, страхом і особистими обставинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію іспанської суспільно-політичної газети EL PAÍS .

За даними української влади, близько 1,5 мільйона чоловіків, які мають служити в армії та захищати свою державу в стані війни, фактично ухиляються від мобілізації.

Експерти аналітичного центру OSW зазначають, що для нормальної боєздатності збройних сил необхідно додатково 300 тисяч військовослужбовців. Те, що раніше сприймалося як прояв патріотизму, сьогодні супроводжується страхом і втомою від війни.

Реальні історії

Видання поговорило з трьома українцями, які з різних причин уникають служби. Їхні імена змінені задля безпеки.

30-річний Тарас працює на фондовому ринку. Раніше він був готовий іти на фронт, проте родина переконала його утриматися. Замість служби він надає фінансову підтримку армії.

Програміст Саша, також 30 років, не може оформити довідку про непридатність через проблеми із зором. Почувши жахливі історії про втрати на фронті, він воліє залишатися вдома. Його дівчина підтверджує, що серед знайомих, які служать в армії, майже немає позитивних історій.

28-річний Микола, перукар, щодня ризикує попастися мобілізаційним патрулям. Він любить Україну, але за можливості поїхав би за кордон. Друзі в армії розуміють його вибір, хоча він побоюється осуду з боку військових.