Сили оборони зачистили Чугунівку на Харківщині від росіян та встановили держпрапор (відео)

Понеділок 09 лютого 2026 13:07
Сили оборони зачистили Чугунівку на Харківщині від росіян та встановили держпрапор (відео) Фото ілюстративне: Сили оборони зачистили Чугунівку та встановили держпрапор (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Українські військові вибили ворога з села Чугунівка у Харківській області, встановили державний прапор та взяли у полон російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу 16-го армійського корпусу у Telegram.

Читайте також: Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році

За інформацією військових, російські загарбники спробували непомітно проникнути через бойові порядки захисників у районі села Чугунівка, скориставшись складними погодними умовами.

Втім, пересування групи противника було вчасно помічене за допомогою розвідувальних дронів.

"Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу", - йдеться у повідомленні.

Для витіснення росіян була залучена стрілецька спеціалізована рота "Шквал", яка провела операцію із зачистки населеного пункту. У результаті зіткнення частина окупантів здалася у полон.

Також у Чугунівці Сили оборони встановили український прапор.

"Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", - наголосили захисники.

Що відомо про село Чугунівка

Чугунівка розташована в Куп’янському районі Харківської області, приблизно за 500 метрів від російсько-українського кордону.

На південь від села проходить "сіра зона" - територія активних бойових дій з невизначеним контролем, а за нею розташовані окуповані росіянами райони.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що селище Тернувате Запорізької області перебуває під українським контролем.

У мережі показали відео з двома захисниками, які тримають український стяг і стоять на російському прапорі.

