Сили оборони зачистили Чугунівку на Харківщині від росіян та встановили держпрапор (відео)
Українські військові вибили ворога з села Чугунівка у Харківській області, встановили державний прапор та взяли у полон російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу 16-го армійського корпусу у Telegram.
Читайте також: Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
За інформацією військових, російські загарбники спробували непомітно проникнути через бойові порядки захисників у районі села Чугунівка, скориставшись складними погодними умовами.
Втім, пересування групи противника було вчасно помічене за допомогою розвідувальних дронів.
"Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу", - йдеться у повідомленні.
Для витіснення росіян була залучена стрілецька спеціалізована рота "Шквал", яка провела операцію із зачистки населеного пункту. У результаті зіткнення частина окупантів здалася у полон.
Також у Чугунівці Сили оборони встановили український прапор.
"Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", - наголосили захисники.
Що відомо про село Чугунівка
Чугунівка розташована в Куп’янському районі Харківської області, приблизно за 500 метрів від російсько-українського кордону.
На південь від села проходить "сіра зона" - територія активних бойових дій з невизначеним контролем, а за нею розташовані окуповані росіянами райони.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що селище Тернувате Запорізької області перебуває під українським контролем.
У мережі показали відео з двома захисниками, які тримають український стяг і стоять на російському прапорі.