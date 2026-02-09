Сили оборони зачистили Чугунівку на Харківщині від росіян та встановили держпрапор (відео)

Українські військові вибили ворога з села Чугунівка у Харківській області, встановили державний прапор та взяли у полон російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу 16-го армійського корпусу у Telegram .

За інформацією військових, російські загарбники спробували непомітно проникнути через бойові порядки захисників у районі села Чугунівка, скориставшись складними погодними умовами.

Втім, пересування групи противника було вчасно помічене за допомогою розвідувальних дронів.

"Попри негоду, оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів своєчасно виявили ворожу групу", - йдеться у повідомленні.

Для витіснення росіян була залучена стрілецька спеціалізована рота "Шквал", яка провела операцію із зачистки населеного пункту. У результаті зіткнення частина окупантів здалася у полон.

Також у Чугунівці Сили оборони встановили український прапор.

"Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", - наголосили захисники.

Що відомо про село Чугунівка

Чугунівка розташована в Куп’янському районі Харківської області, приблизно за 500 метрів від російсько-українського кордону.

На південь від села проходить "сіра зона" - територія активних бойових дій з невизначеним контролем, а за нею розташовані окуповані росіянами райони.