У Силах оборони розповіли, як дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою

За його словами, нині дно водосховища фактично перетворилося на велику луку, порослу густою рослинністю, чим намагаються скористатися російські військові.

"Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу у фланг. Проте ми вираховуємо їх і знищуємо", - зазначив Волошин.

Речник додав, що бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели зачистку поблизу островів Великі Кучугури, розташованих у межах колишнього водосховища. Саме там противник також намагався просунутися повз позиції українських військ.

"Цю зону тримають під особливим контролем", - наголосив представник Сил оборони.

Крім того, за словами Волошина, кілька населених пунктів на сході Запорізької області, зокрема "Успенівка" та "Новомиколаївка", нині перебувають у так званій сірій зоні.

Підрив Каховської ГЕС

Понад два роки тому, вночі 6 червня 2023 року російські сили здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що призвело до серйозних наслідків.

Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.