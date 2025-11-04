Бійці ГУР підняли прапор України над островами Каховського водосховища: відео операції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

"Бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, здійснили успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища", - зазначили у ГУР.

Повідомляється, що у межах операції в районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії, спецпризначенці ГУР виявили та ліквідували двох російських окупантів.

Окрім того, над територією островів бійці "Братства" підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль.