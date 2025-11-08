В Силах обороны рассказали, как дно Каховского водохранилища превращается в поле боя

По его словам, сейчас дно водохранилища фактически превратилось в большой луг, поросший густой растительностью, чем пытаются воспользоваться российские военные.

"Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища обойти наши позиции в населенных пунктах Плавни, Приморское, зайти нам с запада во фланг. Однако мы вычисляем их и уничтожаем", - отметил Волошин.

Спикер добавил, что бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели зачистку вблизи островов Большие Кучугуры, расположенных в пределах бывшего водохранилища. Именно там противник также пытался продвинуться мимо позиций украинских войск.

"Эту зону держат под особым контролем", - подчеркнул представитель Сил обороны.

Кроме того, по словам Волошина, несколько населенных пунктов на востоке Запорожской области, в частности "Успеновка" и "Новониколаевка", сейчас находятся в так называемой серой зоне.

Подрыв Каховской ГЭС

Более двух лет назад, ночью 6 июня 2023 года российские силы осуществили подрыв Каховской гидроэлектростанции, что привело к серьезным последствиям.

Вода из водохранилища затопила многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.