В Силах обороны рассказали, как дно Каховского водохранилища превращается в поле боя

Фото: Каховское водохранилище фактически превратилось в большой луг (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Российские войска пытаются маневрировать по дну бывшего Каховского водохранилища, разрушенного оккупантами в 2023 году, чтобы обойти позиции украинских защитников на в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас дно водохранилища фактически превратилось в большой луг, поросший густой растительностью, чем пытаются воспользоваться российские военные.

"Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища обойти наши позиции в населенных пунктах Плавни, Приморское, зайти нам с запада во фланг. Однако мы вычисляем их и уничтожаем", - отметил Волошин.

Спикер добавил, что бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели зачистку вблизи островов Большие Кучугуры, расположенных в пределах бывшего водохранилища. Именно там противник также пытался продвинуться мимо позиций украинских войск.

"Эту зону держат под особым контролем", - подчеркнул представитель Сил обороны.

Кроме того, по словам Волошина, несколько населенных пунктов на востоке Запорожской области, в частности "Успеновка" и "Новониколаевка", сейчас находятся в так называемой серой зоне.

Подрыв Каховской ГЭС

Более двух лет назад, ночью 6 июня 2023 года российские силы осуществили подрыв Каховской гидроэлектростанции, что привело к серьезным последствиям.

Вода из водохранилища затопила многочисленные населенные пункты в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

 

 

Напомним, военнослужащие "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины установили флаг Украины над островами Каховского водохранилища.

РБК-Украина также писало о том, что сейчас происходит на месте Каховского водохранилища и какие прогнозы в дальнейшем.

