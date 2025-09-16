У Силах оборони пояснили правила відеофіксації роботи груп оповіщення ТЦК

Мета нововведення - забезпечити прозорість та законність мобілізації.

Основні правила роботи з бодікамерою

Працівники ТЦК повинні дотримуватися кількох правил під час роботи з бодікамерою:

попередження громадян - військовослужбовець підходить, представляється та повідомляє, що діалог записується;

військовослужбовець підходить, представляється та повідомляє, що діалог записується; безперервна фіксація - камера включається на весь час роботи групи оповіщення: від початку до завершення завдання, навіть якщо це три години або доба;

камера включається на весь час роботи групи оповіщення: від початку до завершення завдання, навіть якщо це три години або доба; заборона на редагування - військові не можуть вимикати камеру, видаляти записи чи змінювати відео.

Однак є і винятки. Камера може бути вимкнена у випадках зйомки секретних об’єктів або для повсякденних природних потреб, які не мають значення для роботи.

За словами Байдалюка, бодікамери працюють як відеограма: вони документують усю роботу групи оповіщення аналогічно стенограмі судового засідання, забезпечуючи юридичну фіксацію дій військових.