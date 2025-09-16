UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Силах оборони пояснили правила відеофіксації роботи груп оповіщення ТЦК

Фото: Як мають працювати бодікамери під час перевірки документів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Починаючи з 1 вересня військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, зобов’язані вести відеофіксацію своєї роботи за допомогою нагрудних бодікамер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення речника Київського обласного ТЦК та СП Олега Байдалюка.

Мета нововведення - забезпечити прозорість та законність мобілізації.

Основні правила роботи з бодікамерою

Працівники ТЦК повинні дотримуватися кількох правил під час роботи з бодікамерою:

  • попередження громадян - військовослужбовець підходить, представляється та повідомляє, що діалог записується;
  • безперервна фіксація - камера включається на весь час роботи групи оповіщення: від початку до завершення завдання, навіть якщо це три години або доба;
  • заборона на редагування - військові не можуть вимикати камеру, видаляти записи чи змінювати відео.

Однак є і винятки. Камера може бути вимкнена у випадках зйомки секретних об’єктів або для повсякденних природних потреб, які не мають значення для роботи.

За словами Байдалюка, бодікамери працюють як відеограма: вони документують усю роботу групи оповіщення аналогічно стенограмі судового засідання, забезпечуючи юридичну фіксацію дій військових.

Нагадаємо, з 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобов’язані використовувати бодікамери під час перевірки документів і вручення повісток. Це має гарантувати прозорість і законність роботи, а за порушення правил відеофіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Наразі забезпеченість камерами становить близько 85%, Міноборони продовжує закупівлі.

Запис має вестися безперервно, змінювати чи видаляти його заборонено. Відео зберігатимуть 30 днів на захищеному сервері. За порушення правил передбачена дисциплінарна відповідальність.

