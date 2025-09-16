В Силах обороны объяснили правила видеофиксации работы групп оповещения ТЦК

Цель нововведения - обеспечить прозрачность и законность мобилизации.

Основные правила работы с бодикамерой

Работники ТЦК должны придерживаться нескольких правил при работе с бодикамерой:

непрерывная фиксация - камера включается на все время работы группы оповещения: от начала до завершения задания, даже если это три часа или сутки;

запрет на редактирование - военные не могут выключать камеру, удалять записи или изменять видео.

Однако есть и исключения. Камера может быть выключена в случаях съемки секретных объектов или для повседневных естественных потребностей, которые не имеют значения для работы.

По словам Байдалюка, бодикамеры работают как видеограмма: они документируют всю работу группы оповещения аналогично стенограмме судебного заседания, обеспечивая юридическую фиксацию действий военных.