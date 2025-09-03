Відео з бодікамер ТЦК буде зберігатися 30 днів: як працює нововведення

В Україні з 1 вересня представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які працюють у групах оповіщення, зобов’язані використовувати бодікамери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

У Міноборони зазначають, що запровадили нововведення для підвищення прозорості мобілізаційних заходів та захисту як громадян, так і військовослужбовців.

Як працюють бодікамери

Згідно із законодавством, під час вручення повісток чи перевірки документів уповноважені представники ТЦК та СП або поліцейські мають право здійснювати фото- та відеофіксацію. Для цього Міноборони затвердило спеціальну Інструкцію, яка регламентує порядок використання бодікамер.

Запис розпочинається з початку виконання завдань і триває безперервно до їх завершення. Військовослужбовець має попереджати громадян про відеофіксацію, а пристрій закріплюється на формі. Видаляти чи змінювати записи категорично заборонено.

Винятки можливі лише тоді, коли існує ризик потрапляння у кадр військових об’єктів або секретної інформації, а також під час особистих потреб військового.

Де зберігатимуть відео

Після завершення роботи бодікамери передаються відповідальній особі ТЦК та СП. Вона перевіряє цілісність пристрою та забезпечує автоматичний експорт відео на централізований захищений сервер, який адмініструватиме Військова служба правопорядку ЗСУ.

Записи зберігатимуться 30 днів із моменту завантаження. Термін можуть продовжити, якщо відео потрібне як доказ у кримінальному чи адміністративному провадженні, при розгляді скарг, адвокатських або правоохоронних запитів, а також у випадку надзвичайних подій.

Відповідальність і контроль

За правильність використання бодікамер відповідають керівники ТЦК та СП. Порушення правил може тягнути за собою дисциплінарні стягнення - від догани до пониження у посаді, а в окремих випадках матеріали передаватимуться правоохоронцям.

Міноборони наголошує, що бодікамери підвищать дисципліну та довіру. Для громадян це стане гарантією від зловживань, наприклад неправомірного вручення повісток. Для військових - захистом від безпідставних звинувачень чи провокацій під час виконання обов’язків.