У Силах оборони готують зміни до БЗВП: фокус - на роботі з дронами

12:10 04.04.2026 Сб
2 хв
Також більше уваги приділятимуть протидії ворожим безпілотникам
aimg Тетяна Степанова
Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (ministry_of_defense_ua)

У Силах оборони України планують змінити підготовку військовослужбовців. Основний акцент зроблять на технологічних навичках і протидії ворожим дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте також: Військових більше не відправлятимуть на БЗВП за кордон: у Генштабі пояснили причину

За його словами, в умовах, коли противник має подвійну перевагу в особовому складі та техніці, для Сил оборони України ключовим стає якість підготовки військових, збереження їхнього життя та ефективне застосування наявного озброєння.

"Війна змінюється щодня. Тож базовій загальновійськовій підготовці постійно приділяємо увагу. Зокрема, під час робочої наради вирішили внести корективи у зміст підготовки щодо боротьби з ворожими дронами та посилити технологічну складову, фокус - на роботі з БПЛА та протидії ворожим дронам", - зазначив Сирський.

У командуванні також аналізують відгуки курсантів. Окремо увагу зосереджують на індивідуальній підготовці військовослужбовців.

Крім того, триває розосередження полігонів і навчальних центрів. Їх переносять у безпечніші райони та облаштовують укриття. Станом на момент публікації, базову загальновійськову підготовку на власній базі проводять 68 військових частин.

БЗВП в Україні

Нагадаємо, нинішня програма БЗВП - не про вивчення статутів, а про реальну готовність до всіх викликів на полі бою. Рекрутів не тільки забезпечують всім необхідним, але й платять зарплату.

Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також раніше ми повідомляли, що навчальні центри ЗСУ переносять углиб України через дронові та ракетні загрози.

Окрім того, нещодавно у Генштабі повідомили, що Україна більше не відправлятиме військових на базову військову підготовку за кордон.

Генштаб планує перенести підготовку нових військовослужбовців виключно на територію України

