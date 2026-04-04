В Силах обороны готовят изменения в БЗВП: фокус - на работе с дронами

В Силах обороны Украины планируют изменить подготовку военнослужащих. Основной акцент сделают на технологических навыках и противодействии вражеским дронам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
По его словам, в условиях, когда противник имеет двойное преимущество в личном составе и технике, для Сил обороны Украины ключевым становится качество подготовки военных, сохранение их жизни и эффективное применение имеющегося вооружения.
"Война меняется каждый день. Поэтому базовой общевойсковой подготовке постоянно уделяем внимание. В частности, во время рабочего совещания решили внести коррективы в содержание подготовки по борьбе с вражескими дронами и усилить технологическую составляющую, фокус - на работе с БПЛА и противодействии вражеским дронам", - отметил Сырский.
В командовании также анализируют отзывы курсантов. Отдельно внимание сосредоточено на индивидуальной подготовке военнослужащих.
Кроме того, продолжается рассредоточение полигонов и учебных центров. Их переносят в более безопасные районы и обустраивают укрытия. По состоянию на момент публикации, базовую общевойсковую подготовку на собственной базе проводят 68 воинских частей.
Напомним, нынешняя программа БЗВП - не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.
