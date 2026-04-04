RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Силах обороны готовят изменения в БЗВП: фокус - на работе с дронами

12:10 04.04.2026 Сб
2 мин
Также больше внимания будут уделять противодействию вражеским беспилотникам
aimg Татьяна Степанова
Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (ministry_of_defense_ua)

В Силах обороны Украины планируют изменить подготовку военнослужащих. Основной акцент сделают на технологических навыках и противодействии вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, в условиях, когда противник имеет двойное преимущество в личном составе и технике, для Сил обороны Украины ключевым становится качество подготовки военных, сохранение их жизни и эффективное применение имеющегося вооружения.

"Война меняется каждый день. Поэтому базовой общевойсковой подготовке постоянно уделяем внимание. В частности, во время рабочего совещания решили внести коррективы в содержание подготовки по борьбе с вражескими дронами и усилить технологическую составляющую, фокус - на работе с БПЛА и противодействии вражеским дронам", - отметил Сырский.

В командовании также анализируют отзывы курсантов. Отдельно внимание сосредоточено на индивидуальной подготовке военнослужащих.

Кроме того, продолжается рассредоточение полигонов и учебных центров. Их переносят в более безопасные районы и обустраивают укрытия. По состоянию на момент публикации, базовую общевойсковую подготовку на собственной базе проводят 68 воинских частей.

БЗВП в Украине

Напомним, нынешняя программа БЗВП - не об изучении уставов, а о реальной готовности ко всем вызовам на поле боя. Рекрутов не только обеспечивают всем необходимым, но и платят зарплату.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеДрониАлександр Сырский