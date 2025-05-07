"Сила, здатна взяти Росію за горло": Дуда пояснив, хто може змусити Путіна припинити війну

Сьогодні лише США є тією силою, яка дійсно може змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну в Україні. Дипломатичні зусилля Європи не дали результату.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, слова якого наводить PAP .

"Станом на сьогодні, якщо хтось здатен змусити Росію і Володимира Путіна припинити війну в Україні, то це виключно наддержава (США - ред.), яка може взяти Росію за горло", - заявив сьогодні Дуда під час спільної пресконференції з президентом Болгарії Руменом Радевим.

Дуда додав, що "політичним суб’єктом, який наразі залучений до мирного процесу, є президент США Дональд Трамп", який може вплинути на Путіна.

Разом з тим Дуда вважає, що попередні зусилля європейських лідерів, спрямовані на досягнення миру, не дали реальних результатів.

Різні цілі США та Європи

Своєю чергою, президент Болгарії, відповідаючи на питання журналістів щодо досягнення миру в Україні, зазначив, що мирна ініціатива Трампа "розійшлася" з викликами і цілями, які хотіли реалізовувати європейські лідери. Він підкреслив, що Європа має діяти узгоджено для припинення бойових дій в Україні.

Болгарський президент наголосив, що в цій ситуації Європа повинна розробити власне бачення миру, адже нинішні дії європейських політиків "переважно зосереджені на тому, як продовжувати війну, а не на тому, як її завершити".