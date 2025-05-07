Сегодня только США являются той силой, которая действительно может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине. Дипломатические усилия Европы не дали результата.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, слова которого приводит PAP .

"По состоянию на сегодня, если кто-то способен заставить Россию и Владимира Путина прекратить войну в Украине, то это исключительно сверхдержава (США - ред.), которая может взять Россию за горло", - заявил сегодня Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Дуда добавил, что "политическим субъектом, который сейчас вовлечен в мирный процесс, является президент США Дональд Трамп", который может повлиять на Путина.

Вместе с тем Дуда считает, что предыдущие усилия европейских лидеров, направленные на достижение мира, не дали реальных результатов.

Разные цели США и Европы

В свою очередь, президент Болгарии, отвечая на вопрос журналистов относительно достижения мира в Украине, отметил, что мирная инициатива Трампа "разошлась" с вызовами и целями, которые хотели реализовывать европейские лидеры. Он подчеркнул, что Европа должна действовать согласованно для прекращения боевых действий в Украине.

Болгарский президент подчеркнул, что в этой ситуации Европа должна разработать собственное видение мира, ведь нынешние действия европейских политиков "преимущественно сосредоточены на том, как продолжать войну, а не на том, как ее завершить".