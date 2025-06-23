Сікорський застеріг: драматичні події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ситуація на Близькому Сході впливає на війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.
За словами Сікорського, події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні, адже Росія використала цю ситуацію, щоб посилити повітряні атаки, що призвело до нових жертв у Києві та інших містах.
"Драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах", - зазначив він.
Глава МЗС Польщі підкреслив, що ескалація в регіоні веде до зростання цін на нафту, що може посилити фінансову стійкість Росії..
Обстріл Києва та області 23 червня
23 червня Київ і Київська область зазнали масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, що призвело до пожеж, пошкоджень житлових будинків і автотранспорту, а також до загибелі щонайменше 7 людей і численних поранень.
Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Конфлікт Ізраїлю та Ірану
Тим часом на Близькому Сході зростає напруженість через удари Ізраїлю по військових об’єктах Ірану. Армія оборони Ізраїлю нанесла авіаудари по базах запуску і зберігання ракет, спрямованих проти країни, посилюючи конфлікт у регіоні.
Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" проти Ірану 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах. ЦАХАЛ знищив високопоставлених військових і фахівців, які мали стосунок до іранської ядерної програми.
20 червня стало відомо, що Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата. Удар було завдано в центрі Тегерана.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив, що Єврейська Держава готується посилити удари по Ірану, щоб дестабілізувати режим.
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