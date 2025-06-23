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Сікорський застеріг: драматичні події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні

Понеділок 23 червня 2025 12:28
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Сікорський застеріг: драматичні події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ситуація на Близькому Сході впливає на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

За словами Сікорського, події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні, адже Росія використала цю ситуацію, щоб посилити повітряні атаки, що призвело до нових жертв у Києві та інших містах.

"Драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах", - зазначив він.

Глава МЗС Польщі підкреслив, що ескалація в регіоні веде до зростання цін на нафту, що може посилити фінансову стійкість Росії..

Обстріл Києва та області 23 червня

23 червня Київ і Київська область зазнали масштабної атаки з боку Росії. Ворог застосував ракети та безпілотники, що призвело до пожеж, пошкоджень житлових будинків і автотранспорту, а також до загибелі щонайменше 7 людей і численних поранень.

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Конфлікт Ізраїлю та Ірану

Тим часом на Близькому Сході зростає напруженість через удари Ізраїлю по військових об’єктах Ірану. Армія оборони Ізраїлю нанесла авіаудари по базах запуску і зберігання ракет, спрямованих проти країни, посилюючи конфлікт у регіоні.

Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ" проти Ірану 13 червня, завдавши ударів по військових і ядерних об'єктах. ЦАХАЛ знищив високопоставлених військових і фахівців, які мали стосунок до іранської ядерної програми.

20 червня стало відомо, що Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата. Удар було завдано в центрі Тегерана.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац попередив, що Єврейська Держава готується посилити удари по Ірану, щоб дестабілізувати режим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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