Сікорський застеріг: драматичні події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ситуація на Близькому Сході впливає на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

За словами Сікорського, події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні, адже Росія використала цю ситуацію, щоб посилити повітряні атаки, що призвело до нових жертв у Києві та інших містах.

"Драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах", - зазначив він.

Глава МЗС Польщі підкреслив, що ескалація в регіоні веде до зростання цін на нафту, що може посилити фінансову стійкість Росії..