Ізраїль дроном атакував вченого-ядерника посеред центру Тегерана: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Під час атаки безпілотник влучив у житловий будинок у районі Гіша Тегерану.

یک مخاطب با ارسال ویدیویی به ایران‌اینترنشنال نشان داد که صبح جمعه ۳۰ خرداد انفجاری در تهران رخ داده و از جمله «نان سحر گیشا» مورد اصابت قرار گرفته است pic.twitter.com/cHefq5diGB — ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 20, 2025

Наразі невідомо, чи вижив вчений після удару.

Армія оборони Ізраїля наразі не коментувала цю інформацію.

فوری/ گزارش‌های اولیه/



نقطه‌زنی در گیشای تهران،

هدف هنوز معاوم نیست. pic.twitter.com/gk3Y0KJPFx — Pouria Zeraati (@pouriazeraati) June 20, 2025

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль завдав ударів по іранських військових і ядерних об’єктах у межах операції "Левиний народ". Під час атаки були знищені високопоставлені військові та фахівці, які мали стосунок до іранської ядерної програми. Відтоді між Ізраїлем та Іраном щодня триває взаємний обстріл.

19 січня Іран знову здійснив ракетну атаку на територію Ізраїлю, внаслідок чого постраждав медичний заклад у Беер-Шеві. У відповідь міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про намір посилити удари по Ірану. Згодом він зазначив, що аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".