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Ізраїль дроном атакував вченого-ядерника посеред центру Тегерана: що відомо

П'ятниця 20 червня 2025 13:09
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Ізраїль дроном атакував вченого-ядерника посеред центру Тегерана: що відомо Ілюстративне фото: Ізраїль дроном атакував вченого-ядерника посеред центру Тегерана (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль намагався ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата (БпЛА) в центрі Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Під час атаки безпілотник влучив у житловий будинок у районі Гіша Тегерану.

Наразі невідомо, чи вижив вчений після удару.

Армія оборони Ізраїля наразі не коментувала цю інформацію.

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня Ізраїль завдав ударів по іранських військових і ядерних об’єктах у межах операції "Левиний народ". Під час атаки були знищені високопоставлені військові та фахівці, які мали стосунок до іранської ядерної програми. Відтоді між Ізраїлем та Іраном щодня триває взаємний обстріл.

19 січня Іран знову здійснив ракетну атаку на територію Ізраїлю, внаслідок чого постраждав медичний заклад у Беер-Шеві. У відповідь міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив про намір посилити удари по Ірану. Згодом він зазначив, що аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".

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