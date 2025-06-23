ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Атака на Київ та область: в ДСНС уточнили кількість загиблих

Понеділок 23 червня 2025 08:38
UA EN RU
Атака на Київ та область: в ДСНС уточнили кількість загиблих Фото: шестеро загиблих після обстрілу Києва та області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві та області тривають рятувальні роботи після масованого удару. За даними ДСНС, загинули щонайменше шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці прес-служби ДСНС Світлани Водолаги.

Внаслідок ранкової комбінованої атаки Росії на Київ та Київську область зросла кількість жертв.

За даними пресслужби ДСНС, станом на зараз у столиці загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 отримали поранення.

"Тільки що стало відомо, от прям зараз, що ми маємо вже в цьому будинку, на жаль, 5 загиблих. 10 людей ми врятували", – повідомила Водолага.

За її словами, рятувальні роботи тривають одразу на трьох локаціях у Києві. У них задіяно понад 260 фахівців і 60 одиниць техніки.

Також атака зачепила Київщину. Тут, за попередніми даними, загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

Роботи тривають у двох локаціях області. До ліквідації наслідків залучено близько 90 рятувальників і 20 одиниць техніки.

У ДСНС не виключають, що кількість постраждалих може зрости, оскільки частина людей звертається до медзакладів самостійно.

Станом на 8:30 мер міста Віталій Кличко повідомив вже про 6 загиблих в Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває.

Обстріл Київської області та Києва

Раніше голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксували у трьох районах Київської області.

На той момент офіційно підтверджувалася загибель однієї жінки та щонайменше двох постраждалих, яких госпіталізували.

Також вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ - застосували як дрони-камікадзе, так і ракети.

Столиця зазнала руйнувань у кількох районах, є значні пошкодження інфраструктури, загиблі та поранені.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)
Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді