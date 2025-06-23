Сикорский предостерег: драматические события на Ближнем Востоке повлияют на войну в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сикорского перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.

По словам Сикорского, события на Ближнем Востоке повлияют на войну в Украине, ведь Россия использовала эту ситуацию, чтобы усилить воздушные атаки, что привело к новым жертвам в Киеве и других городах.

"Драматические события на Ближнем Востоке также повлияют на эту войну. Тем более, что Россия, воспользовавшись случаем, усилила воздушные налеты и бомбардировки. Мы имеем еще один день смерти в Киеве и других украинских городах", - отметил он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что эскалация в регионе ведет к росту цен на нефть, что может усилить финансовую устойчивость России.