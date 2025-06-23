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Сикорский предостерег: драматические события на Ближнем Востоке повлияют на войну в Украине

Понедельник 23 июня 2025 12:28
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Сикорский предостерег: драматические события на Ближнем Востоке повлияют на войну в Украине Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что ситуация на Ближнем Востоке влияет на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сикорского перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе.

По словам Сикорского, события на Ближнем Востоке повлияют на войну в Украине, ведь Россия использовала эту ситуацию, чтобы усилить воздушные атаки, что привело к новым жертвам в Киеве и других городах.

"Драматические события на Ближнем Востоке также повлияют на эту войну. Тем более, что Россия, воспользовавшись случаем, усилила воздушные налеты и бомбардировки. Мы имеем еще один день смерти в Киеве и других украинских городах", - отметил он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что эскалация в регионе ведет к росту цен на нефть, что может усилить финансовую устойчивость России.

Обстрел Киева и области 23 июня

23 июня Киев и Киевская область подверглись масштабной атаке со стороны России. Враг применил ракеты и беспилотники, что привело к пожарам, повреждениям жилых домов и автотранспорта, а также к гибели по меньшей мере 7 человек и многочисленным ранениям.

Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Конфликт Израиля и Ирана

Тем временем на Ближнем Востоке растет напряженность из-за ударов Израиля по военным объектам Ирана. Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по базам запуска и хранения ракет, направленных против страны, усиливая конфликт в регионе.

Израиль начал операцию "Львиный народ" против Ирана 13 июня, нанеся удары по военным и ядерным объектам. ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленных военных и специалистов, которые имели отношение к иранской ядерной программе.

20 июня стало известно, что Израиль пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика с помощью беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесен в центре Тегерана.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Еврейское Государство готовится усилить удары по Ирану, чтобы дестабилизировать режим.

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