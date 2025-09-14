Сікорський запропонував Заходу збивати дрони і ракети РФ над Україною

Як уточнюється, пропозицію було зроблено після інциденту, коли російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі.

"Якщо ви запитаєте мене особисто: нам варто подумати про це. Технічно ми, НАТО і ЄС, могли б це зробити, але це рішення Польща не може ухвалювати поодинці, а тільки разом зі своїми союзниками", - сказав Сікорський.

Крім того, міністр пропонує скоординований підхід до боротьби з російським тіньовим флотом у Балтійському морі.

За словами урядовця, Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином "контролювати вхід цих старовинних кораблів у Балтійське море".

"Якщо хоча б один із цих російських кораблів, два з яких уже затонули в Азовському морі, затоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безвідсоткових масштабів", - попередив він.