На Заході підтримують ініціативу Sky Shield, щоб збивати цілі РФ над Україною, - Le Monde

Західні чиновники підтримують українську ініціативу Sky Shield, щоб Європа збивала дрони і ракети РФ над західною частиною України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Видання пише, що після інциденту з дронами в Польщі, Європа не може покладатися на оборонну стратегію, що полягає лише у збитті безпілотників над її територією.

Тим паче, якщо чекати, поки російські ракети порушать одного разу європейські кордони, це фактично означає передати ініціативу противнику. Тож Le Monde зазначає, що потрібно змінити цю логіку та зосередити захист на вищому рівні.

Зокрема, йдеться про те, щоб перехоплювати російські цілі в українському повітряному просторі до того, як вони досягнуть європейських кордонів, одночасно захищаючи населення України. Такому підходу відповідає ініціатива Sky Shield.

"Ініціатива "Skyshield", розроблена (українською - ред.) громадською організацією "Ціна свободи" і підтримана кількома сотнями європейських та американських політичних діячів і високопоставлених офіцерів, якраз відповідає цій подвійній потребі", - пише Le Monde.

Далі видання вказує, що ця ініціатива дала б змогу Європі збивати російські ракети і дрони над територією України, одночасно захищаючи критично важливу інфраструктуру, атомні електростанції, українців і територію Європи.

"Для виконання цього завдання було б достатньо 120 літаків союзників", - ідеться в публікації.

Le Monde також наголосило, що таке втручання жодним чином не вважатиметься агресією проти РФ, оскільки Міжнародні конвенції про гуманітарну допомогу, ядерний захист і цивільну авіацію повністю виправдовують подібні заходи.

"Захист західних територій України дасть змогу українським збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе зміцнити економіку і ядерну безпеку країни, зміцнити моральний дух населення і забезпечить зростання українського оборонного виробництва", - пише видання.

Крім того, за такого розкладу Росія була б більш схильна до переговорів про припинення вогню.