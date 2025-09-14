Сикорский предложил Западу сбивать дроны и ракеты РФ над Украиной

Как уточняется, предложение было сделано после инцидента, когда российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам стоит подумать об этом. Технически мы, НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это решение Польша не может принимать в одиночку, а только вместе со своими союзниками", - сказал Сикорский.

Кроме того, министр предлагает скоординированный подход к борьбе с российским теневым флотом в Балтийском море.

По словам чиновника, Германия или НАТО могли быть создать зону морского контроля в Северном море и таким образом "контролировать вход этих старинных кораблей в Балтийское море".

"Если хотя бы один из этих российских кораблей, два из которых уже затонули в Азовском море, затонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспроцентных масштабов", - предупредил он.