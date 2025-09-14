RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Сикорский предложил Западу сбивать дроны и ракеты РФ над Украиной

Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Как уточняется, предложение было сделано после инцидента, когда российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши.

"Если вы спросите меня лично: нам стоит подумать об этом. Технически мы, НАТО и ЕС, могли бы это сделать, но это решение Польша не может принимать в одиночку, а только вместе со своими союзниками", - сказал Сикорский.

Кроме того, министр предлагает скоординированный подход к борьбе с российским теневым флотом в Балтийском море.

По словам чиновника, Германия или НАТО могли быть создать зону морского контроля в Северном море и таким образом "контролировать вход этих старинных кораблей в Балтийское море".

"Если хотя бы один из этих российских кораблей, два из которых уже затонули в Азовском море, затонет в Балтийском море, мы столкнемся с экологической катастрофой беспроцентных масштабов", - предупредил он.

Российские дроны в Польше и инициатива Sky Shield

Напомним, в ночь на 10 августа, когда Россия массирована атаковала Украину, примерно 20 беспилотников РФ залетели в воздушное пространство Польши.

В связи с этим страна подняла в небо боевую авиацию и впервые сбивала цели РФ. Известно , что силы ПВО сбили 4 беспилотника, и обломки 16 дронов уже нашли.

В ответ на случившееся НАТО начало операцию операцию "Восточный страж", а также сегодня стало известно, что польский президент подписал резолюцию о согласии на переброску войск НАТО в Польшу.

Также в Le Monde сегодня вышел материал, в котором говорится, что сотни европейских и американских политиков поддерживают украинскую инициативу Sky Shield, которая позволила бы Европе сбивать российские дроны и ракеты рад западной и центральной частью Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВойна в Украине