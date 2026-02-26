"Війна масштабів наших дідів": Сікорський приголомшив заявою про загрозу для Європи

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський під час виступу в Сеймі закликав готувати країну до сценаріїв "війни, яку пережили наші діди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Сікорський під час виступу у Сеймі говорив про війну в Україні та загрози для Польщі і всієї Європи в умовах нових геополітичних реалій.
Він нагадав оцінки низки представників європейських розвідок про те, що Росія вже досить скоро може наважитись атакувати країни НАТО, а також акцентував на тому, що останніми роками у Європі зростає кількість дивних інцидентів та диверсій - зокрема у Польщі.
Міністр також нагадав про разове масове вторгнення у Польщу російських дронів та про керовану Росією кампанію дезінформації, якою намагались звинуватити у цьому Україну й НАТО - як і після диверсії на залізничній гілці біля Любліна.
Глава МЗС Польщі зазначив, що потрібно бути готовими до війни "масштабів, яку бачили наші діди й прадіди".
Сікорський додав, що Кремль найімовірніше продовжить "випробовувати межі", і Польща у цій ситуації має гуртуватися й розбудовувати стійкість,у тому числі проти маніпулятивного інформаційного впливу.
"Ситуація серйозна. Усвідомлення небезпеки може паралізувати або мобілізувати. Ми не можемо дозволити собі паралічу, ані заявити, що "це не наша війна. Безпека є передумовою для досягнення всіх інших державних цілей", - наголосив він.
Сікорський також нагадав, що серед загиблих внаслідок війни цивільних була і громадянка Польщі, 7-річна Амелія, яка загинула зі своєю мамою у Тернополі.
"Путін не хоче миру, лише капітуляції… Якби Україна зазнала поразки, загроза з боку Росії не лише не зменшиться, а навпаки, зросте", - зазначив міністр.
Нагадаємо, після масового проникнення російських безпілотників на польську територію 10 вересня минулого року дрони стали для країни звичним явищем. Тоді Варшава відреагувала оперативно, а згодом і Європа почала посилювати оборонні заходи, усвідомивши реальність загрози з боку Москви.
Нещодавно у невеликому польському містечку Лезниця Велька на територію військової частини впав невідомий безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.
Ще один дрон упав на територію військової частини в польському місті Пшасниш. Спочатку існували підозри щодо можливого шпигунства за військовими, однак вони не підтвердилися.
За попередньою інформацією, об’єкт виявився іграшковим безпілотником, який не мав ні SIM-картки, ні карти пам’яті.
Раніше інший невстановлений військовий дрон зазнав аварії поблизу житлових будинків у центральній частині Польщі, в населеному пункті Лекув.