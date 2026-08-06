Сікорський закликав обговорити перехоплення російських ракет над Україною

Збиття ракет над Україною

Очільник польської дипломатії наголосив, що на Київ вже кілька днів поспіль летять балістичні ракети, від яких бракує захисту і які вбивають цивільних людей.

"Питання про те, чи можемо ми бути впевнені, що краще було б збивати ці російські ракети над Україною, а не, можливо, пізніше над Польщею, є темою для дуже серйозної дискусії, яка не повинна ставати заручницею партійного суперництва", - зазначив Сікорський.

Він також додав, що ця тема не повинна ставати заручницею внутрішньополітичних суперечок.

Санкції проти РФ та важіль тиску

Коментуючи шанси на перемир'я, міністр підкреслив, що США мають тиснути саме на Росію, а не на Україну. Одним із дієвих інструментів може стати ухвалення законопроєкту імені нещодавно померлого сенатора Ліндсі Грема.

Цей документ передбачає розширення обмежень:

можливість запровадження мит до 100% для п'яти найбільших покупців російських нафти та газу

заходи проти російського "тіньового флоту"

розширення санкцій щодо Ірану

"Нагадую, що для багатьох країн-союзників митна ставка становить 10 чи 15%, а щодо Росії, наскільки мені відомо, мита наразі ще немає, тож це можна зробити. Було б добре, щоб переговірники нарешті вперше відвідали Київ, а не лише здійснювали паломництво до Москви", - додав Сікорський.