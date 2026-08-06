Сикорский призвал обсудить перехват российских ракет над Украиной

Сбивание ракет над Украиной

Глава польской дипломатии подчеркнул, что на Киев уже несколько дней подряд летят баллистические ракеты, от которых не хватает защиты и убивают гражданских людей.

"Вопрос о том, можем ли мы быть уверены, что лучше было бы сбивать эти российские ракеты над Украиной, а не, возможно, позже над Польшей, тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества", - отметил Сикорский.

Он также добавил, что данная тема не должна становиться заложницей внутриполитических споров.

Санкции против РФ и рычаг давления

Комментируя шансы на перемирие, министр подчеркнул, что США должны оказывать давление именно на Россию, а не на Украину. Одним из действенных инструментов может стать принятие законопроекта имени недавно умершего сенатора Линдси Грэма.

Этот документ предусматривает расширение ограничений:

возможность введения пошлин до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа

меры против российского "теневого флота"

расширение санкций в отношении Ирана

"Напоминаю, что для многих стран-союзников таможенная ставка составляет 10 или 15%, а в отношении России, насколько мне известно, пошлины пока еще нет, поэтому это можно сделать. Было бы хорошо, чтобы переговорщики впервые посетили Киев, а не только совершали паломничество в Москву", - добавил Сикорский.