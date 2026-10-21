Сікорський вимагає внести львівського депутата до списку небажаних осіб в Польщі

Нагадаємо, що історичні суперечки та взаємна недовіра ускладнюють відносини України й Польщі. Це позначається і на оборонній співпраці, від постачання боєприпасів до логістики.

Польська сторона вимагає офіційної реакції Києва на рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком УПА та Романа Шухевича. У Варшаві заявили, що подібна постанова шкодить Україні.

На тлі скандалу з рішенням Львівської облради МЗС України назвало його "контрпродуктивним" та ініціювало розгляд відповідних заходів.

Тим часом аналітики зазначають, що Україна і Польща втрачають рівень довіри, що напряму впливає на спільні оборонні та безпекові проєкти двох країн.