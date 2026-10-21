Україна і Польща не довіряють одна одній: що це означає для оборонної співпраці

Історичні суперечки та взаємна недовіра ускладнюють відносини України й Польщі. Це позначається і на оборонній співпраці, від постачання боєприпасів до логістики.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Волинь, Трамп і провокації РФ: що псує стосунки України та Польщі і як це змінити ".

Співрозмовники видання з українського та польського боку визнають, що історичні питання залишаються джерелом напруження. У деяких випадках це позначається на практичній співпраці та призводить до затримок.

Йдеться, зокрема, про постачання Україні боєприпасів, участь польських військових у навчаннях та логістичну взаємодію. Водночас за бюрократичними перешкодами стоять глибші розбіжності щодо того, як саме має відбуватися партнерство.

Чому Київ і Варшава не довіряють одна одній

Один із високопосадовців польського Сейму, представник партії ультраправого спрямування, вважає, що проблема полягає у відсутності впевненості в намірах і діях іншої сторони.

За його словами, Україна не поспішає передавати технології, тоді як польська сторона має сумніви щодо виконання майбутніх домовленостей.

"На мою думку, існує фундаментальна відсутність довіри з боку сторін. Українська сторона, наскільки мені відомо, не бажає ділитися технологіями. Польська сторона, з іншого боку, не впевнена у виконанні угод, які будуть укладені", - заявив співрозмовник.

Таким чином, навіть коли сторони готові домовлятися, різні очікування можуть ускладнювати узгодження конкретних кроків. Історичні суперечки додатково загострюють ситуацію, впливаючи на загальний фон відносин.

Суперечки не повинні зупиняти оборонну співпрацю

Попри критику на адресу Києва, польський політик наголошує, що політичні й торговельні розбіжності не мають ставати перешкодою для військової взаємодії.

Водночас він застерігає від підходу, за якого партнерство зводиться до безоплатної передачі ресурсів Україні. На його думку, співпраця має передбачати домовленості, прийнятні для обох сторін.

"Але це не означає альтруїзм - адже іноді з українського боку ми бачимо підхід, ніби співпраця полягає лише в тому, щоб віддати все безкоштовно", - підсумував співрозмовник.