Сикорский требует внести львовского депутата в список нежелательных лиц в Польше

Напомним, что исторические споры и взаимное недоверие усложняют отношения Украины и Польши. Это сказывается и на оборонном сотрудничестве, от снабжения боеприпасами до логистики.

Польская сторона требует официальной реакции Киева на решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год УПА и Романа Шухевича. В Варшаве заявили, что подобное постановление вредит Украине.

На фоне скандала с решением Львовского облсовета МИД Украины назвало его "контрпродуктивным" и инициировало рассмотрение соответствующих мер.

Между тем аналитики отмечают, что Украина и Польша теряют уровень доверия, что напрямую влияет на совместные оборонные и проекты безопасности двух стран.