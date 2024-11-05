Сікорський не виключив, що НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною

"Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть", - підкреслив він.

Міністр додав, що з приводу цієї пропозиції України можуть бути різні думки.

"Це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів", - зазначив він.