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Сикорский не исключил, что НАТО может рассмотреть вопрос перехвата ракет над Украиной

Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вопрос о перехвате российских ракет в воздушном пространстве над Украиной силами стран-членов альянса вызывает сложные дискуссии о границах права на самооборону.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

"Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? В этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут вызвать значительные повреждения, травмы или даже смерть", - подчеркнул он. 

Министр добавил, что по поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения.

"Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и уже на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки дня переговоров", - отметил он.

Сбивание ракет над Украиной

Президент Владимир Зеленский в июле сообщил, что Украина и Польша работают над созданием механизма, позволяющего польской ПВО отслеживать ракеты и дроны над территорией Украины.

В свою очередь министр обороны Польши отметил, что перед принятием такого решения Варшава должна провести консультации с партнерами по НАТО.

При этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что возможность сбивания странами-партнерами ракет и дронов РФ над Украиной имеет больше рисков, чем преимуществ.

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