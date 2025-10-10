UA

Сікорський прибув в Україну: глава МЗС Польщі відвідав місце удару РФ біля Львова

Фото: глава МЗС Польщі відвідав місце удару РФ біля Львова (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Польщі прибув з робочим візитом в Україну. Він відвідав місце удару Росії по населеному пункту біля Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську ОВА.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог. Ця втрата – відкрита рана Львівщини й усієї України", - повідомили в ОВА.

Обстріл Львова

Нагадаємо, що вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти випустили понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарило загалом 78 дронів та 12 крилатих ракет російських окупантів. В одному з населених пунктів області через прильот повністю загинула сім'я.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ по Україні у ніч на 5 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

