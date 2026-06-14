Сікорський дав Навроцькому поради перед зустріччю з Трампом

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом має обговорити посилення східного флангу НАТО. Також йому радять вимагати скасування американської візи ексміністра юстиції Збігнєва Зьобро, який переховується в США.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За словами Сікорського, у разі проведення зустрічі між лідерами держав першочерговим кроком має стати підтвердження зобов'язань щодо посилення оборони регіону.
"На нашу думку, її (присутність США - ред.) слід збільшити там, де це дійсно потрібно, а саме на східному фланзі, де є загроза. Це головне", - підкреслив керівник польського МЗС.
Другою ключовою темою міністр назвав анулювання американської візи розшукуваного ексміністра юстиції Збігнєва Зьобро, який, за даними слідства, переховується у Сполучених Штатах від звинувачень у шахрайстві з Фондом правосуддя.
"Збігнєв З. не журналіст, він віце-президент головної опозиційної партії та член парламенту. Він має бути в Сеймі, Варшаві, а не в Сполучених Штатах, тому я сподіваюся, що президент вимагатиме скасування цієї шахрайської візи", - заявив урядовець, додавши, що між країнами-союзниками не повинно бути подібних прецедентів.
Радослав Сікорський також прокоментував 35-ту річницю підписання Договору про добросусідство з Німеччиною, назвавши економічні показники співпраці "вражаючими".
Він зазначив, що за цей час обсяги торгівлі між державами зросли у тридцять разів, а щоденний товарообіг складає пів мільярда євро. Завдяки цьому Польща разом із Чехією стали для Берліна більшим торговельним партнером, ніж США чи Китай.
Нагадаємо, останнім часом польські високопосадовці активно коментують зовнішню політику Варшави та майбутній візит президента Кароля Навроцького до США.
Зокрема, прем'єр-міністр Дональд Туск порадив лідеру держави нагадати Дональду Трампу про його попередні обіцянки та заявив, що Польща вже готує інфраструктуру й фінансування для збільшення присутності американських військ на своїй території.
Водночас у Варшаві критично оцінюють стабільність російського режиму на тлі тривалої агресії проти України.
Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський висловив думку, що російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути від влади представники його ж найближчого оточення, порівнявши долю російського диктатора з поваленими римськими імператорами, яких позбавляла влади власна преторіанська гвардія.