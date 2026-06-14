Сикорский дал Навроцкому советы перед встречей с Трампом

О чем стоит говорить с Трампом

По словам Сикорского, в случае проведения встречи между лидерами государств первоочередным шагом должно стать подтверждение обязательств по усилению обороны региона.

"По нашему мнению, ее (присутствие США - ред.) следует увеличить там, где это действительно нужно, а именно на восточном фланге, где есть угроза. Это главное", - подчеркнул руководитель польского МИД.

Второй ключевой темой министр назвал аннулирование американской визы разыскиваемого экс-министра юстиции Збигнева Зебро, который, по данным следствия, скрывается в Соединенных Штатах от обвинений в мошенничестве с Фондом правосудия.

"Збигнев З. не журналист, он вице-президент главной оппозиционной партии и член парламента. Он должен быть в Сейме, Варшаве, а не в Соединенных Штатах, поэтому я надеюсь, что президент потребует отмены этой мошеннической визы", - заявил чиновник, добавив, что между странами-союзниками не должно быть подобных прецедентов.

Развитие польско-немецких отношений

Радослав Сикорский также прокомментировал 35-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве с Германией, назвав экономические показатели сотрудничества "впечатляющими".

Он отметил, что за это время объемы торговли между государствами выросли в тридцать раз, а ежедневный товарооборот составляет полмиллиарда евро. Благодаря этому Польша вместе с Чехией стали для Берлина большим торговым партнером, чем США или Китай.