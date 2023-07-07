Сигнал Україні про запрошення й не тільки. Зеленський назвав очікування від саміту НАТО

Як зауважив президент, сила НАТО полягає саме в єдності, яка розповсюджується на впевненість суспільств всіх союзників

"Усім важливо почути, що вони є в безпеці. Саме в єдності є безпека. Я вважаю, те, що в невирішених питаннях щодо Швеції й сигналу Україні про запрошення - мало єдності. Це є загроза міцності Альянсу. Ми очікуємо позитивних результатів, або ж кроків до наближення цього позитиву", - відзначив Володимир Зеленський.

За словами президента, Росія розраховує на те, що НАТО під час саміту покаже слабкість, чого не можна допустити.

Зокрема лідер країни відзначив, що очікує від саміту:

оборонних пакетів для України, однак "не тільки обіцянок, але й зрозумілі терміни виконання";

обговорення гарантій безпеки для України, які необхідні країні, поки вона не стала повноправним членом Альянсу.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Під час саміту, який відбудеться вже 11-12 липня, Київ бажає отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. За словами президента, країна має усі підстави для цього.

Як відзначив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, під час саміту прийнято так званий "багаторічний пакет допомоги" для України. Також він підтвердив участь президента на саміті, однак не уточнив в якому форматі це відбуватиметься - особисто чи через відеозв'язок.