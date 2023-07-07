Сигнал Украине о приглашении и не только. Зеленский назвал ожидания от саммита НАТО

Как отметил президент, сила НАТО заключается именно в единстве, которое распространяется на уверенность обществ всех союзников

"Всем важно услышать, что они в безопасности. Именно в единстве есть безопасность. Я считаю, то, что в нерешенных вопросах по Швеции и сигнала Украине о приглашении - мало единства. Это угроза прочности Альянса. Мы ожидаем положительных результатов, или же шагов к приближению этого позитива", - отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, Россия рассчитывает на то, что НАТО во время саммита покажет слабость, чего нельзя допустить.

В частности лидер страны отметил, что ожидает от саммита:

оборонных пакетов для Украины, однако "не только обещаний, но и понятные сроки выполнения";

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Во время саммита, который состоится уже 11-12 июля, Киев желает получить политическое решение о поддержке вступления после войны. По словам президента, у страны есть все основания для этого.

Как отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, в ходе саммита принят так называемый "многолетний пакет помощи" для Украины. Также он подтвердил участие президента на саммите, однако не уточнил в каком формате это будет происходить - лично или через видеосвязь.