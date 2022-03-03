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Сигнал тревоги во Львове будет сообщать только единый Telegram-канал

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Четверг 03 марта 2022 11:54
Сигнал тревоги во Львове будет сообщать только единый Telegram-канал Фото: сигнал тревоги во Львове будет сообщать только единый Telegram-канал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уведомление о начале и завершении воздушной тревоги будет сообщать только один единственный Telegram-канал. Информационные ресурсы просят не дезинформировать население.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовской областной государственной администрации.

Отныне сигнал тревоги будет сообщать только Telegram-канал "Оповещение ЦЗ", который доступен за ссылкой.

"Обращаемся к главам общин, блогеров, администраторов страниц и сообществ в социальных сетях - перестаньте самовольно писать о начале или завершении воздушных тревог. Ваши неосторожные и необдуманные действия подвергают мирное население Львова и области смертельной опасности", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что приложение "Воздушная тревога!"не всегда корректно работает, поскольку пока продолжает совершенствоваться.

Напомним, РБК-Украина каждый раз обновляет информацию по ситуации во Львове.

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