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Сигнал тривоги у Львові повідомлятиме лише єдиний Telegram-канал

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Четвер 03 березня 2022 11:54
Сигнал тривоги у Львові повідомлятиме лише єдиний Telegram-канал Фото: сигнал тривоги у Львові повідомлятиме лише єдиний Telegram-канал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сповіщення щодо початку й завершення повітряної тривоги повідомлятиме лише один єдиний Telegram-канал. Інформаційні ресурси просять не дезінформувати населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівської обласної державної адміністрації.

Відтепер сигнал тривоги повідомлятиме лише Telegram-канал "Оповіщення ЦЗ", який доступний за посиланням.

"Звертаємося до голів громад, блогерів, адміністраторів сторінок і спільнот у соціальних мережах - перестаньте самовільно писати про початок чи завершення повітряних тривог. Ваші необережні і необдумані дії наражають мирне населення Львова та області на смертельну небезпеку", - пише пресслужба.

Зазначається, що додаток "Повітряна тривога!" не завжди коректно працює, оскільки поки що продовжує удосконалюватись.

Нагадаємо, РБК-Україна щоразу оновлює інформацію щодо ситуації у Львові.

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