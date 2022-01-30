Сигнал для России: Джонсон объявил об усилении военного вклада Британии в НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне российской эскалации вокруг Украины. Он намерен увеличить число контингента в Эстонии с 900 до 1800 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Вместе с тем премьер посылает в Россию глав МИД и Минобороны.
"Этот пакет помощи НАТО пошлет ясный сигнал Кремлю - мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий. Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы", - заявил он.
Джонсон подчеркнул, что Украина должна быть свободна в определении собственного будущего.
Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе Джонсон проведет переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Также стало известно, что Британия намерена разместить больше сил в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.
Кроме того, ранее Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".