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Сигнал для России: Джонсон объявил об усилении военного вклада Британии в НАТО

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Лондон, Воскресенье 30 января 2022 00:59
Сигнал для России: Джонсон объявил об усилении военного вклада Британии в НАТО Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне российской эскалации вокруг Украины. Он намерен увеличить число контингента в Эстонии с 900 до 1800 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Вместе с тем премьер посылает в Россию глав МИД и Минобороны.

"Этот пакет помощи НАТО пошлет ясный сигнал Кремлю - мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем проявлять солидарность с нашими партнерами по НАТО перед лицом российских враждебных действий. Если президент России Владимир Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедия для Европы", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что Украина должна быть свободна в определении собственного будущего.

Напомним, ранее сообщалось, что на следующей неделе Джонсон проведет переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Также стало известно, что Британия намерена разместить больше сил в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Кроме того, ранее Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".

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