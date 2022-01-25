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Британия намерена разместить больше сил в Европе в случае вторжения России в Украину

Новина українською →
Вторник 25 января 2022 18:19
Британия намерена разместить больше сил в Европе в случае вторжения России в Украину Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство "внесет свой вклад" в любое новое развертывание сил НАТО. В частности, в случае вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр также заявил, что западные союзники будут реагировать "в унисон" на любое нападение России на Украину, вводя санкции "более жесткие, чем все, что мы делали раньше".

Он осудил Москву за отправку более 100 тысяч военных на границу с Украиной - "намного больше, чем все, что Россия развертывала против нее раньше" - и пообещал, что Великобритания и ее союзники не смогут "отказаться" от видения свободной Европы.

"Если Россия вторгнется в Украину, мы будем стремиться внести свой вклад в любые новые развертывания НАТО для защиты наших союзников в Европе", - заявил Джонсон.

Он упомянул, что Великобритания руководит войсками НАТО в Эстонии, а на прошлой неделе поставила противотанковые ракеты и небольшую учебную группу британских военнослужащих в Украину.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований считать, что вторжение России будет в ближайшее время, нет.

Кроме того, ранее Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".

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Великобритания Вторжение России в Украину
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