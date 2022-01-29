На следующей неделе Джонсон проведет переговоры с Путиным, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что в понедельник министерство иностранных дел Британии объявит более жесткие санкции против РФ. Это означает, что Британия может нацелиться на стратегические и финансовые интересы России, несмотря на сообщения США об опасениях об объеме "грязных" российских денег в Лондоне. Американские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что любые санкции, введенные против России, окажутся неэффективными из-за огромного количества российских богатств в британской столице.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что "премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе".

На следующей неделе Джонсон совершит заграничный визит "в регион", однако офис Джонсона не сообщил подробностей о том, когда и куда именно состоится поездка.