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Сигнал Росії? НАТО може відправити до Фінляндії новітні розвідувальні дрони

Ілюстративне фото: НАТО може відправити до Фінляндії новітні розвідувальні дрони (northropgrumman.com)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО може відправити новітні розвідувальні безпілотні літальні апарати (БпЛА) RQ-4D до фінляндського містечка Пірккала, яке стане базою для дронів протягом кількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Згідно з даними джерел, випробування дронів у Фінляндії розпочнуться вже у червні. Наразі триває будівництво систем, які необхідні для тимчасової бази. Зокрема для управління безпілотниками потрібні фахівці, які спеціалізуються на них. 

"Розміщення безпілотників у Фінляндії дасть змогу, зокрема, здійснювати моніторинг морських районів Норвегії", - пише Yle.

Що відомо про RQ-4D або Phoenix

Дрони вже здійснювали польоти в повітряному просторі Фінляндії з осені 2023-го. Зокрема їх використовували для моніторингу східного кордону Альянсу. 

Серед особливостей RQ-4D: 

  • розмах крила складає 40 метрів; 
  • радіус польоту - 16 тисяч кілометрів; 
  • коли дрон перебуває у повітрі, його важко виявити неозброєним оком, оскільки висота польоту може досягти до 18 кілометрів. 

БпЛА обладнаний різними радами й датчиками, які збирають інформацію. 

Зазвичай RQ-4D вилітають з італійської бази Сігонелла, яка розташована на Сицилії. 

"НАТО розглядає можливість створення другої бази для безпілотників на додаток до сицилійської, однак, за даними Yle, рішення про будівництво і місце не ухвалено. У створенні бази зацікавлені також Норвегія і Польща. Фінляндія вже запропонувала НАТО свої аеродроми. Авіабаза ВПС Пірккала вважається найбільш підходящим місцем", - пише видання.  

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Фінляндія очікує на подальше нарощування Росією військ уздовж спільного кордону після завершення повномасштабної війни в Україні.

Водночас голова Білого дому Дональд Трамп, коментуючи безпекову ситуацію довкола країни, заявив, що "зовсім не стурбований цим" та додав, що Фінляндія і Норвегія "будуть у повній безпеці".

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Фінляндія