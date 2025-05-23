Сигнал России? НАТО может отправить в Финляндию новейшие разведывательные дроны

Согласно данным источников, испытания дронов в Финляндии начнутся уже в июне. Сейчас идет строительство систем, которые необходимы для временной базы. В частности для управления беспилотниками нужны специалисты, которые специализируются на них.

"Размещение беспилотников в Финляндии позволит, в частности, осуществлять мониторинг морских районов Норвегии", - пишет Yle.

Что известно о RQ-4D или Phoenix

Дроны уже совершали полеты в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023-го. В частности их использовали для мониторинга восточной границы Альянса.

Среди особенностей RQ-4D:

размах крыла составляет 40 метров;

радиус полета - 16 тысяч километров;

когда дрон находится в воздухе, его трудно обнаружить невооруженным глазом, поскольку высота полета может достичь до 18 километров.

БпЛА оборудован различными радарами и датчиками, которые собирают информацию.

Обычно RQ-4D вылетают с итальянской базы Сигонелла, которая расположена на Сицилии.

"НАТО рассматривает возможность создания второй базы для беспилотников в дополнение к сицилийской, однако, по данным Yle, решение о строительстве и месте не принято. В создании базы заинтересованы также Норвегия и Польша. Финляндия уже предложила НАТО свои аэродромы. Авиабаза ВВС Пирккала считается наиболее подходящим местом", - пишет издание.