ua en ru
Ср, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Мене це не хвилює": Трамп про російські війська біля кордонів Фінляндії та Норвегії

Середа 21 травня 2025 09:42
UA EN RU
"Мене це не хвилює": Трамп про російські війська біля кордонів Фінляндії та Норвегії Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує нарощення російських військ біля Фінляндії та Норвегії. За його словами, ці країни "будуть у повній безпеці".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє РБК-Україна.

Трамп заявив, що не бачить загрози у діях Росії на півночі Європи. Його не турбує концентрація російських військ поблизу кордонів із Фінляндією та Норвегією.

У відповідь на запитання у Білому домі про нарощування російського військового потенціалу біля скандинавських країн.

"Мене це зовсім не хвилює", - відповів Трамп.

Він також додав, що не бачить причин для занепокоєння у Фінляндії та Норвегії.

"Вони у повній безпеці. Це дві країни, які будуть у великій безпеці", - запевнив президент США.

Фінляндія в НАТО і загроза для країни

Фінляндія приєдналася до НАТО 4 квітня 2023 року. У країні відкрито заявляють, що РФ є головною загрозою національній безпеці, вдається до гібридного впливу і не відмовиться від агресивної політики.

На тлі нарощування військової активності Росії біля кордонів Фінляндії та Норвегії, США і Фінляндія провели спільні арктичні навчання. Маневри включали бойову підготовку в умовах лісової місцевості та тренування на лижах. Умовним противником у навчаннях вважається саме Росія.

У Гельсінкі вважають, що у Москви є приблизно п’ять років до відновлення спроможностей, які можуть становити пряму загрозу. Водночас у НАТО попереджають: Росія вже розглядає Арктику як стратегічний регіон і може активізувати тиск на Альянс після завершення війни проти України.

У відповідь Гельсінкі планує збільшити оборонні витрати і розглядає вихід із Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Норвегія Фінляндія Дональд Трамп
NEWS
РФ вдарила ракетою по стрільбищу у Сумській області: загинули 6 військових, є поранені
РФ вдарила ракетою по стрільбищу у Сумській області: загинули 6 військових, є поранені
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч